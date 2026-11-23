Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Π.Ε. Λασιθίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 22-11-2026, στο δρόμο που ενώνει την Σητεία με την Ιεράπετρα.

Πιο συγκεκριμένα στη θέση Λάπιθος, ΙΧ στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Άμεσα στο σημείο εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, έφτασε και η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και οκτώ υπαλλήλους, που απεγκλώβισε δύο άτομα, τον 72χρονο οδηγό και μια 61χρονη συνεπιβάτιδα, τα οποία μετέφερε στο νοσοκομείο. Από το ΕΚΑΒ παρελήφθη -χωρίς τις αισθήσεις του- ο 68χρονος συνοδηγός.

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Σύμφωνα με το cretalive, το όχημα εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε στύλους σήμανσης, πριν ανατραπεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβαίνοντες δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.