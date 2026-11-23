Περίπου 35.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σχεδόν 100 την ημέρα. Περισσότεροι από 300 γιατροί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφαιρούν θρόμβους από τις αρτηρίες του εγκεφάλου, αντιμετωπίζουν ανευρύσματα και πραγματοποιούν εξειδικευμένες ενδαγγειακές επεμβάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία παρουσίασαν τις νέες επεμβατικές θεραπείες, που σώζουν ζωές μετά από εγκεφαλικό, στο 2ο Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών – Hellenic Stroke School Plus (HSS+), οι εργασίες του οποίου έγιναν στην Αθήνα.

Ένας καθετήρας μπορεί να επιτρέψει στον ασθενή να ανακτήσει τη λειτουργικότητά του

Με λεπτούς καθετήρες που προωθούνται μέσα από τα αγγεία και με συνεχή απεικονιστική καθοδήγηση, οι εξειδικευμένοι γιατροί μπορούν να αφαιρέσουν έναν θρόμβο ή να αποκλείσουν ένα ανεύρυσμα από την κυκλοφορία, χωρίς άνοιγμα του κρανίου. Η νευροακτινολογία συνδέει την ακριβή διάγνωση με τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της επέμβασης.

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Στο ισχαιμικό εγκεφαλικό από απόφραξη μεγάλης αρτηρίας, η μηχανική θρομβεκτομή μπορεί, στους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, να σώσει ζωές και να περιορίσει τη σοβαρή αναπηρία, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιστροφής σε μια ζωή με μεγαλύτερη αυτονομία.

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, επεμβατικός νευροακτινολόγος, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Εμβολισμών ΚΝΣ του ΓΝΑ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο ΕΕΣ και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, σημειώνει: «Για τον ασθενή, επιτυχία σημαίνει να μπορέσει να μιλήσει, να περπατήσει και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Αυτός είναι ο στόχος πίσω από κάθε θεραπευτική απόφαση και κάθε επέμβαση».

Η τεχνογνωσία υπάρχει – χρειάζεται να φτάνει έγκαιρα στον ασθενή

Τα στοιχεία είναι πολυ ανησυχητικά.

-Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από εγκεφαλικό, τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στη χώρα.

-Περίπου 14.000 ασθενείς κάθε χρόνο μένουν με σοβαρές αναπηρίες, με σημαντικά υπολειμματικά κινητικά, γνωστικά ή επικοινωνιακά προβλήματα.

Το μήνυμα των διοργανωτών προς την Πολιτεία είναι ότι η ανάπτυξη των θεραπειών απαιτεί σταθερή υποστήριξη των εξειδικευμένων ομάδων, επαρκή στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση και οργανωμένη συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων και υπηρεσιών διακομιδής.

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Το κλειδί είναι άμεση αντιμετώπιση, με τους κατάλληλους ειδικούς

Ο Παναγιώτης Παπαναγιώτου, καθηγητής Ακτινολογίας – Νευροακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (ΠΓΝ Αρεταίειο) τονίζει:«Στην Ελλάδα υπάρχουν οι γιατροί και η τεχνογνωσία για αυτές τις σωτήριες θεραπείες. Χρειάζεται η Πολιτεία να στηρίξει τις ομάδες και να οργανώσει την πρόσβαση σε αυτές. Η δυνατότητα ενός ασθενούς να ωφεληθεί εξαρτάται από το αν θα φτάσει εγκαίρως στην κατάλληλη ομάδα».

Από την εμπειρία των ειδικών στην επόμενη γενιά

Το Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών δίνει έμφαση στην ανταλλαγή εμπειρίας γύρω από πραγματικά περιστατικά: πώς επιλέγεται η θεραπεία, πώς λαμβάνονται δύσκολες αποφάσεις και πώς αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές.

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Ο Αντώνης Τσάνης, επεμβατικός ακτινολόγος – νευροακτινολόγος, επιστημονικά υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας – Νευροακτινολογίας του ΓΝΑ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο ΕΕΣ, πρόεδρος της ΕΕΑΑΕ και του HSS+, επισημαίνει: «Κάθε βλάβη που απεικονίζουμε απειλεί την προσωπικότητα ενός συνανθρώπου μας. Αυτήν οφείλουμε να προστατεύσουμε, όλες οι ειδικότητες μαζί. Στο εγκεφαλικό δεν σώζουμε απλώς εγκεφαλικό ιστό. Σώζουμε την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και τα χαρίσματα ενός ανθρώπου. Αυτή την ευθύνη θέλουμε να μεταδώσουμε στην επόμενη γενιά. Η δύναμη του Ελληνικού Σχολείου Εγκεφαλικών είναι οι άνθρωποί του: οι γιατροί που πραγματοποιούν αυτές τις επεμβάσεις, οι συνεργάτες τους και οι νέοι συνάδελφοι. Μοιραζόμαστε γνώση από την καθημερινή πράξη, με στόχο καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα στους πολίτες της χώρας μας».