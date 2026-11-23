Αλλάζει το σκηνικό του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, μετά την καλοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, αν και είναι ακόμη νωρίς, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως ο καιρός αλλάζει και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα.

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Στη συνέχεια, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Γιάννης Καλλιάνος υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρές αλλαγές τις επόμενες ημέρες, τόσο ως προς την ένταση των φαινομένων όσο και ως προς τις περιοχές που τελικά θα επηρεαστούν.

«Επομένως, προς το παρόν μιλάμε για μια πιθανή εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει ενδιαφέρον και όχι για κάτι οριστικό», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει πιο ασφαλής εικόνα για την πορεία των καιρικών συνθηκών.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Είναι ακόμη αρκετά νωρίς για να γνωρίζουμε με σιγουριά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός προς τα τέλη της εβδομάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια, μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Να τονίσω ότι τα προγνωστικά δεδομένα πιθανόν να αλλάξουν ελαφρώς τις επόμενες ημέρες, τόσο ως προς την ένταση των φαινομένων όσο και ως προς τις περιοχές που τελικά θα επηρεαστούν και άρα τελικά να έχουμε μικροδιαφοροποιήσεις.

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Επομένως, προς το παρόν μιλάμε για μια πιθανή εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει ενδιαφέρον και όχι για κάτι οριστικό. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε πιο ασφαλή εικόνα».