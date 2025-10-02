Βαγγέλης Σερίφης: Οι λόγοι που αποχώρησε από την εκπομπή του OPEN – «Προσπαθήσαμε αλλά δε γινόταν»

Ο μουσικός παραγωγός Βαγγέλης Σερίφης, σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη, βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA. Ο ίδιος παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην πρόσφατη επαγγελματική του κίνηση.

Ο Βαγγέλης Σερίφης, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN, μίλησε ανοιχτά για την ξαφνική αποχώρησή του λίγο πριν την πρεμιέρα, μια εξέλιξη που είχε προκαλέσει πολλά ερωτηματικά.

Η αποχώρηση του μουσικού παραγωγού είχε ανακοινωθεί μέσω δελτίου Τύπου του σταθμού, το οποίο ανέφερε λιτά ότι αυτή οφειλόταν σε «προσωπικούς λόγους», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Η απουσία λεπτομερειών είχε ανάψει «φωτιές» στα δημοσιογραφικά γραφεία, με διάφορα σενάρια για παρασκήνιο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

«Στην εκπομπή δεν θα έκανα δηλώσεις, θα ήμουν κανονικά. Δεν ήταν μόνο οι δηλώσεις του Μπογδάνου. Να μιλήσουμε λίγο απλά για να μην το κουράσουμε, όταν είσαι σε μια εκπομπή και σε ένα κοινό πάνελ, είναι μερικά πράγματα τα οποία εγώ δεν τα ξέρω, έγινε μια πρόταση, που άρεσε, μου άρεσε όλο το κόνσεπτ», τόνισε ο Βαγγέλης Σερίφης.

«Δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή με όλους. Όταν είναι μια πολιτική εκπομπή πρέπει να συμφωνείς γιατί υπάρχει μια θολή γραμμή, πρέπει να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Κάναμε και τρέιλερ, συζητήσαμε με τους άλλους, το προσπαθήσαμε αλλά δεν γινόταν», εξήγησε ο μουσικός παραγωγός.

