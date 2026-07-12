Μαλέσκου-Ζαρίφη: «Κλειδώνει» η συνεργασία τους στο OPEN – Ριζική ανανέωση στην πρωινή εκπομπή του ΣΚ

Σε πλήρη αναδιάρθρωση του προγράμματός του προχωρά ο σταθμός OPEN, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στη λήψη της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου με ένα ολοκαίνουργιο μαγκαζίνο.

Στο τιμόνι της παρουσίασης παραμένει η Ιωάννα Μαλέσκου, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη του καναλιού προς το πρόσωπό της μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

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Σύμφωνα με τη Real Life, η μεγάλη ανατροπή, ωστόσο, έρχεται με την προσθήκη της Κατερίνας Ζαρίφη. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν στο MEGA, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή της στην Παιανία, προκειμένου να αναλάβει ρόλο συμπαρουσιάστριας σε ένα δίδυμο που ποντάρει πολλά στην τηλεοπτική χημεία και τη δυναμική του.

Το σχήμα ολοκληρώνεται με μια σημαντική μεταγραφή από το μέτωπο της ενημέρωσης και του ρεπορτάζ. Ο δημοσιογράφος και νομικός Άγγελος Βουράκης εντάσσεται στο δυναμικό της εκπομπής, ολοκληρώνοντας τη διετή συνεργασία του με τη Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσία του θεωρείται κίνηση-ματ από πλευράς σταθμού, καθώς αναμένεται να ενισχύσει το κύρος και την εγκυρότητα της εκπομπής στον τομέα της επικαιρότητας.

Με τη συγκεκριμένη σύνθεση, το OPEN επιδιώκει να ανακατέψει την τράπουλα της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο, επενδύοντας σε δοκιμασμένα τηλεοπτικά πρόσωπα και σε ένα κράμα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης με ισχυρή άποψη.