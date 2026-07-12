Σε «πορτοκαλί» συναγερμό τη Δευτέρα Θεσσαλονίκη και Κιλκίς για κίνδυνο πυρκαγιάς – Συστάσεις από την πολιτική προστασία

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της Δευτέρας (13.07) καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 4) για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 3) αναμένεται να επικρατήσει σε πολυάριθμες περιοχές τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας.

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Η αυριανή προειδοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης πυροσβεστικής δραστηριότητας το τελευταίο διάστημα, λόγω διαδοχικών πύρινων μετώπων.

Οι πρόσφατες επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος καταδεικνύουν πως ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια ασήμαντη εστία σε μια ανεξέλεγκτη και απειλητική πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά. ⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 13/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Κιλκίς



📍 περιοχές #Θεσσαλονίκης



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/2gk5D9Biyw July 12, 2026

Κινητοποίηση των Αρχών και αυστηρές συστάσεις

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα, ζητώντας την πλήρη αποφυγή εργασιών ή ενεργειών στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρα ή ανάφλεξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εξής:

Στην αποφυγή χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες.

Στην απαγόρευση χρήσης υπαίθριων ψησταριών και του καπνίσματος μελισσών.

Στην αυστηρή υπενθύμιση ότι βάσει της αντιπυρικής νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά η καύση αγρών και γεωργικών υπολειμμάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των επίμαχων περιοχών έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης για την άμεση επέμβαση σε τυχόν συμβάντα.

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Εντούτοις, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι το κλειδί για την ασφάλεια παραμένει η πρόληψη και η ατομική ευθύνη, καθώς μια στιγμή αμέλειας αρκεί για να προκληθεί καταστροφή.

Τέλος, σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες.