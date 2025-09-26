Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» – Η ανακοίνωση του καναλιού

Αποτελεί παρελθόν από το πάνελ της εκπομπής

NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Μια σημαντική αλλαγή σημειώνεται στην ομάδα της εκπομπής «Κοινωνία άνω λάτω» του OPEN, καθώς ο Βαγγέλης Σερίφης (γνωστός και ως DJ Rico) αποτελεί παρελθόν από το πάνελ της εκπομπής.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση του OPEN

Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

