Τζέιμς Καφετζής: Στο χειρουργείο έπειτα από πόνους στην κοιλιά – «Μου είπαν μπαίνεις άμεσα»

Ο Τζέιμς Καφετζής, ο επιχειρηματίας που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο «Survivor», βρέθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση. Ο ίδιος αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Αναλυτικότερα, στο εν λόγω βίντεο, ο Τζέιμς Καφετζής εξηγεί ότι ένιωσε ξαφνικούς και έντονους πόνους στην κοιλιά, οι οποίοι τον οδήγησαν στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διέγνωσαν άμεσα οξεία σκωληκοειδίτιδα και τον οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο.

«Είχα έναν πόνο στην κοιλιά χθες, ήρθα το πρωί να με δουν και μου λένε μπαίνεις άμεσα χειρουργείο για σκωληκοειδίτιδα. Ήταν τόση! Ευτυχώς την έβγαλαν, δεν έσπασε. Θα μείνω ακόμα μία νύχτα και φεύγω αύριο», ανέφερε ο Τζέιμς Καφετζής.

Ο επιχειρηματίας νοσηλεύτηκε για δύο βράδια προκειμένου να αναρρώσει, ενώ στο βίντεο μοιράστηκε και μια δόση χιούμορ, βαθμολογώντας το φαγητό του νοσοκομείου.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

Τι είναι η σκωληκοειδίτιδα & πότε να ανησυχήσετε

Η σκωληκοειδίτιδα είναι η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης, ενός μικρού οργάνου που βρίσκεται στο παχύ έντερο. Η φλεγμονή αυτή προκαλείται συνήθως από την απόφραξη του αυλού της απόφυσης, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν μικρόβια, να αναπτυχθεί φλεγμονή και να συσσωρευτεί πύον.

Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να σπάσει, οδηγώντας σε περιτονίτιδα, μια πολύ σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση.

Ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Τα συμπτώματα της σκωληκοειδίτιδας μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά τα πιο συχνά είναι:

