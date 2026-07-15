Αλέξης Γεωργούλης: Ξεκαθαρίζει τη θέση του μετά τον σάλο για τη «Χρυσή Αυγή» – «Δεν έχω καμία βλέψη για την πολιτική»

Τέλος στις έντονες αντιδράσεις και τις παρερμηνείες που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του επιχείρησε να βάλει ο Αλέξης Γεωργούλης.

Ο ηθοποιός και πρώην ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε δημόσια πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή σκέψη εκ μέρους του για οποιαδήποτε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή.

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Το ζήτημα ανέκυψε μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Όταν η δημοσιογράφος Αθηναΐς Νέγκα τον ρώτησε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή με τη Χρυσή Αυγή, ο Αλέξης Γεωργούλης είχε απαντήσει: «Δεν νομίζω.

Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή, λες ας πούμε, σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς.

Όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγήσεις και τον άλλο μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».

Η διευκρίνιση μέσω social media

Καθώς η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, ο ίδιος επανήλθε λίγες ώρες αργότερα με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από τα Instagram Stories του, ο κ. Γεωργούλης υποστήριξε ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στην κομματική σκηνή.

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«Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου.

Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή όπως θέλετε να την πούμε.

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Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είχε εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019.

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Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζει συστηματικά σε δημόσιες τοποθετήσεις του ότι απόλυτη προτεραιότητά του αποτελεί πλέον η υποκριτική και η καλλιτεχνική του διαδρομή.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, ο ηθοποιός επιδίωξε να κλείσει οριστικά τη σχετική παραφιλολογία, διαμηνύοντας ότι δεν σχεδιάζει καμία νέα εμπλοκή με τα κοινά.