Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Δύο πυροσβέστες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της έντονης έκθεσής τους στους πυκνούς καπνούς κατά την επιχείρηση. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τους διακόμισαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

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Την ίδια ώρα, η φωτιά εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε προληπτική εκκένωση του ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμονας», όπου φιλοξενούνται άτομα με αναπηρία, με τους τροφίμους να μεταφέρονται με ασφάλεια στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο.