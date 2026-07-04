Στο νοσοκομείο ο Ολυμπιονίκης Άλντο Μοντάνο: «Η ζωή μου κρεμόταν από μία κλωστή»

Στο νοσοκομείο κατέληξε ο Ιταλός Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας, Άλντο Μοντάνο, ύστερα από σοβαρό αναφυλακτικό σοκ που υπέστη μετά από γεύμα, με τον ίδιο να περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας το 2004 αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ζωή του βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο, εξαιτίας της αλλεργίας που έχει στην καζεΐνη, πρωτεΐνη που περιέχεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ζωή μου κρεμόταν από μία κλωστή».

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Ο Μοντάνο θέλησε παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις σοβαρές τροφικές αλλεργίες, επισημαίνοντας πως η δική του περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με διατροφικές προτιμήσεις ή δυσανεξίες, αλλά αποτελεί μια δυνητικά θανατηφόρα ιατρική κατάσταση που απαιτεί απόλυτη προσοχή.

Ο Ιταλός πρώην πρωταθλητής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και ευχαρίστησε τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό που αντέδρασαν άμεσα, τονίζοντας ότι η έγκαιρη παρέμβασή τους αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του.