Ορφέας Αυγουστίδης: Ετοιμάζεται να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας – Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η σύζυγός του

Ένα νέο, πανέμορφο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία ετοιμάζονται να ανοίξουν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους.

Η ευχάριστη είδηση επιβεβαιώθηκε με τον πιο λαμπερό τρόπο κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στην επίσημη ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια».

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Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν προχώρησε σε κάποια επίσημη γραπτή δήλωση. Ωστόσο, η παρουσία τους στο κόκκινο χαλί μίλησε από μόνη της.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον δημοφιλή ηθοποιό και τη σύζυγό του σε ιδιαίτερα ευδιάθετη και τρυφερή διάθεση, με τη Γεωργία Κρασσά να κλέβει τις εντυπώσεις με την εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα της, η οποία μαρτυρά πως βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της.