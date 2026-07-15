Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε το παντελόνι του την ώρα της συναυλίας – Συνέχισε απτόητος να τραγουδάει (Βίντεο)

Ένα αναπάντεχο ενδυματολογικό απρόοπτο επιφύλασσε η πρόσφατη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Θέατρο Άλσος, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σκιάσει την εκρηκτική του παρουσία στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια του live, και ενώ ο δημοφιλής καλλιτέχνης εκτελούσε μια από τις γνωστές, δυναμικές χορογραφίες του, το λευκό, εφαρμοστό παντελόνι του σκίστηκε σε δύο σημεία.

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Το περιστατικό καταγράφηκε από τα κινητά τηλέφωνα των θεατών, με τα σχετικά βίντεο να γίνονται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αποδεικνύεται από τα οπτικά ντοκουμέντα, ο Σάκης Ρουβάς δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται αμέσως τη φθορά στο ρούχο του.

Δείχνοντας απόλυτο επαγγελματισμό, συνέχισε κανονικά την ερμηνεία και τον έντονο χορό του, διατηρώντας την ενέργεια του σόου στα ύψη και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς να διακόψει ούτε για μια στιγμή τη ροή του προγράμματος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κορυφαίος performer έρχεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο απρόοπτο. Οι εξαιρετικά απαιτητικές χορογραφίες και η αστείρευτη ενέργεια που χαρακτηρίζουν τις ζωντανές του εμφανίσεις έχουν οδηγήσει και στο παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά.

Για ακόμη μια φορά, ωστόσο, ο τραγουδιστής διαχειρίστηκε την κατάσταση με υποδειγματική ψυχραιμία, αποδεικνύοντας την πολυετή εμπειρία του στη σκηνή.