Μάρω Κοντού: Το μήνυμα στη Βίλμα Τσακίρη μια μερα πριν από τον θάνατό της

Βαρύ πένθος επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση για την απώλεια της εμβληματικής ηθοποιού Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η σπουδαία πρωταγωνίστρια αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και βαθιά συγκίνηση σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

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Μεταξύ των ανθρώπων που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια είναι και η συνάδελφός της, Βίλμα Τσακίρη.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε επικοινωνήσει με τη Μάρω Κοντού μόλις λίγες ώρες πριν από το θάνατό της, χωρίς καμία από τις δύο να υποψιάζεται ότι αυτή θα ήταν η τελευταία τους συνομιλία.

Η Βίλμα Τσακίρη μοιράστηκε το τρυφερό μήνυμα που της είχε στείλει η εκλιπούσα το πρωί της Τρίτης (14 Ιουλίου), συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους: «Χθες το πρωί μου έγραψες… “Ματάρες μου”… και σήμερα το πρωί έκλεισαν τα ματάκια σου! Αϊ στο καλό Μάρω μου!».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αμέσως κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλήθος φίλων, συναδέλφων αλλά και απλών θαυμαστών έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους, αφήνοντας το δικό τους συλλυπητήριο μήνυμα για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.