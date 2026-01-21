Τριαντάφυλλος: «Αν δεν υποχωρήσει θα χειρουργηθώ» – Η εξομολόγηση για την υγεία του

Ο Τριαντάφυλλος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο εξαιτίας προβλήματος υγείας που απέκτησε από την συμμετοχή του στο Survivor. Ο τραγουδιστής μάλιστα απουσίασε από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται την Κυριακή (18/1) και αναμένει τις επόμενες ημέρες την ενημέρωση των γιατρών όσον αφορά το αν θα χρειαστεί ή όχι να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Το πρωί της Τρίτης (20/1) ο Τριαντάφυλλος μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, εξηγώντας αναλυτικά το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Χαρακτηριστικά είπε ότι έχει μία κήλη η οποία δυστυχώς βρίσκεται πάνω στο νεύρο του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ την κατάσταση. Μάλιστα, ανέφερε ότι θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον για τέσσερις ημέρες, ενώ παράλληλα είπε ότι εάν με την αγωγή που ακολουθεί δεν υπάρξει η απαραίτητη βελτίωση, θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

Χαρακτηριστικά ο Τριαντάφυλλος είπε: “Τη δισκοκήλη την έχω από το “Survivor”. Τώρα έχει έξαρση. Κάναμε και μαγνητική τώρα γιατί είμαι μέσα στο νοσοκομείο, κάναμε μαγνητική. Έχει φλεγμονή και δισκοκήλη, είναι πάνω στο νεύρο και αυτό ξέρεις πονάει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά τώρα θα κάνω αγωγή με ενδοφλέβια και τα λοιπά και αν δεν υποχωρήσει θα χειρουργηθώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται”.

“Επειδή το σώμα είναι δυνατό και η μέση είναι καλά, δηλαδή είναι ok μέχρι στιγμής, θα το δούμε. Αλλιώς, σου είπα θα γίνει χειρουργείο. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα και έφτασα τώρα να το κάνω”, είπε κλείνοντας ο Τριαντάφυλλος.

Στην συνέχεια ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε και στην απουσία του την περασμένη Κυριακή από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για την αγάπη και την στήριξή του. Χαρακτηριστικά είπε: “Όσο για το μαγαζί που είπες και τα lives, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο και απ’ τα παιδιά πολλά που την Κυριακή είχανε γενέθλια, είχανε τη γιορτή τους και δεν μπόρεσα να είμαι εκεί να τους διασκεδάσω. Το καταλάβανε όλοι, μου στείλαν χιλιάδες μηνύματα και θέλω να τους πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τη στήριξη, γιατί το να έχεις τον κόσμο έτσι δίπλα σου σε πολλές στιγμές σου δίνει πολλή δύναμη”.