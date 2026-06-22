Πάτρα: Δεν εντοπίστηκαν σημάδια κακοποίησης στο 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο – Ελεύθερη η μητέρα

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών το επτά μηνών βρέφος, το οποίο διακομίστηκε το περασμένο Σάββατο (20.06) με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του είχε θέσει άμεσα σε κινητοποίηση τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο και την ΕΛ.ΑΣ.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική έκθεση αποκλείει το ενδεχόμενο κακοποίησης, καθώς τα ευρήματα δεν στηρίζουν μια τέτοια εκδοχή.

Το χρονικό

Όπως μετέδωσε το tempo24.news, η μητέρα ισχυρίστηκε πως το ατύχημα σημειώθηκε όταν το μωρό έπεσε από το κρεβάτι, όπου είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, κατά τη σύντομη απουσία της προκειμένου να προετοιμάσει το γάλα του άλλου της παιδιού.

Παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, η μητέρα συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών και τον ορισμό τακτικής δικασίμου, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη.

Η κατάσταση της υγείας του βρέφους εξελίσσεται ομαλά.