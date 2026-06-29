Λήμνος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένων του νοσοκομείου από 87χρονο ασθενή

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο στη Λήμνο όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα, το πρωί της περασμένης Πέμπτης ένας 87χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δυσκοιλιότητα, με τους γιατρούς να προτείνουν την εισαγωγή του, αλλά ο ηλικιωμένος αρνήθηκε και αποχώρησε.

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«Χάνουν το νόημα οι λέξεις να περιγράφουμε κάθε φορά την επιθετικότητα που δείχνουν ασθενείς και συνοδοί σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού. Στο νοσοκομείο της Λήμνου κάνουμε το σταυρό μας που ένας 87χρονος δεν σκότωσε μια αγροτική γιατρό και τη γλύτωσε με τραύματα σε όλο της το σώμα από κλωτσιές και μπουνιές. Βέβαια απαιτήθηκε η νοσηλεία της μία ημέρα στη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Είχε Άγιο» ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Γιαννάκος για να προσθέσει:

«Ξύλο έφαγαν από τον 87χρονο και μια άλλη αγροτική γιατρός και μια νοσηλεύτρια που προσέτρεξαν σε βοήθεια χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία ευτυχώς. Συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη το πρωί ο 87χρονος ήρθε στην εφημερία του Νοσοκομείου με δυσκοιλιότητα. Οι γιατροί τον εξέτασαν και πρότειναν την εισαγωγή του στη βραχείας νοσηλείας προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα της υγείας του. Αρνήθηκε και έφυγε υπογράφοντας με δική του ευθύνη.

Την Παρασκευή πρωί επανήλθε στο νοσοκομείο στο προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων και άρχισε να βρίζει και να φωνάζει….Εγω θα σας πεθάνω και δεν θα με πεθάνεται εσείς…. Βγήκε μια αγροτική γιατρός από το εξεταστήριο και ζήτησε ευγενικά να μην κάνει φασαρία. Όταν γύρισε να μπει ξανά μέσα στο ιατρείο την άρπαξε από τα μαλλιά και το λαιμό την έριξε κάτω και άρχισε να τις ρίχνει μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα. Από τύχη ζει. Βγήκε μια άλλη γιατρός να βοηθήσει και έφαγε και αυτή κλωτσιές. Επίσης μια νοσηλεύτρια που επίσης έσπρωξε και κλώτσησε.

ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ όλες τις ημέρες της εβδομάδας υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή. Επίσης ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και αργίες σε όλες τις βάρδιες υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή. Έτσι Παρασκευή πρωί δεν υπήρχε φύλακας ούτε ως τηλεφωνητής. Την έλλειψη φύλαξης καταγγέλλει συνεχώς το Σωματείο εργαζόμενων και το προσωπικό. Οι γιατροί παρά την τραμπούκικη συμπεριφορά εξέτασαν τον 87χρονο και κατόπιν εορτής έφθασε η αστυνομία. Οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να τους ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα ο 87χρονος και συνελήφθη. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και παρ ότι υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη και κλήθηκε και κατέθεσε το προσωπικό τα συμβάντα αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας. ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ…ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ παρ ότι πήγε να σκοτώσει συναδέλφους. Αλήθεια αυτή η διοίκηση τι κάνει; Που βρίσκεται; Είναι δυνατόν να μην έχει καθόλου φύλαξη στο νοσοκομείο. Ποιό είναι το ενδιαφέρον για τους συναδέλφους που κινδύνεψε η ζωή τους;».