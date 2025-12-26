Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου»

Οι ευχές του τραγουδιστή

stef_officia1 / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Σε μια νέα ανάρτησή του σχετικά με την υπόθεση της μήνυσης στον Γιώργο Μαζωνάκη προχώρησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος την Παρασκευή 26/12.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής σε story του στο Instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, ενώ έστειλε και το μήνυμα του για την υπόθεση.

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος» ανέφερε.

