Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου»

Σε μια νέα ανάρτησή του σχετικά με την υπόθεση της μήνυσης στον Γιώργο Μαζωνάκη προχώρησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος την Παρασκευή 26/12.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής σε story του στο Instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, ενώ έστειλε και το μήνυμα του για την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος» ανέφερε.