Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι κινήσεις του νεαρού μουσικού Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος, αν και βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του τον περασμένο Δεκέμβριο για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά, επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εμφάνισης στην Κύπρο δίπλα στον Μαυρίκιο Μαυρικίου, ο Στέφανος Παπαδόπουλος τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», μια κίνηση που σχολιάστηκε έντονα, καθώς έρχεται σε συνέχεια μιας αφίσας νυχτερινού κέντρου που επίσης παρέπεμπε στην αισθητική του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας κατά του Stef

Το θέμα απασχόλησε την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετείται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος κατά του νεαρού μουσικού.

«Το παιδί αυτό μυαλό δεν έχει; Κάποιος να τον συμβουλεύει, να του πει ότι έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και αν στο έκανε; Να τον βρίσουμε όλοι τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όμως με αυτά που κάνεις άμυαλε κύριε Παπαδόπουλε δεν πείθεις κανέναν πια. Ο άνθρωπος καλά κάνει και δουλεύει.

Θες να κάνεις hit τραγουδώντας ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη; To κάνεις για να εκμεταλλευτείς έναν πολύ σπουδαίο και δημοφιλούς τραγουδιστή; Πήγαινε να κάνεις την δουλίτσα σου, πήγαινε στο δικαστήριο και να το κρίνει. Προσπαθείς να σε αντιμετωπίσει έτσι το κοινό σοβαρά;

Πας και τραγουδάς από τα τόσα τραγούδια του ελληνικού και κυπριακού ρεπερτορίου το “Ανήκω σε εμένα”; Αυτό είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι τυο Γιώργου Μαζωνάκη, του συμβολίζει τη ζωή. Και πάει ο άλλος που λέει ότι τον έχει παρενοχλήσει και τραγουδά αυτό το τραγούδι. Μπορεί να το κάνει;

Nαι, είναι έξυπνο; Αν ήμουν ο Μαζωνάκης θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους: είναι θεόφαλτσος. Και θα εκνευριζόμουν γιατί υποτίθεται τον έχω παρενοχλήσει σεξουαλικά και τραγουδά τα τραγούδια μου; Δεν ντρέπεται; Ξεφτιλίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αλήθεια τώρα λέτε κύριε Παπαδόπουλε; Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο; Τώρα τουλάχιστον εκμεταλλεύεσαι τον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκάθαρα.

Και όλες οι εκπομπές, που τον προβάλλετε, είστε υποχρεωμένοι δημοσιογραφικά, και εγώ τον έχω καλέσει μου είπε ότι θα έρθει και μετά μου είπε “υποστηρίζεις τον Γιώργο Μαζωνάκη”. Συγγνώμη για όλο αυτό που ακούσατε ακουστικά. Είναι ξεφτίλα αυτό που κάνετε! Υπάρχουν όντως άνθρωποι που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και βλέπουν αυτά που κάνετε και λένε τι μαλ@κιες είναι αυτά.

Αυτό το παιδί δεν έχει καμία βούληση; Τον πιέζει ο Μαζωνάκης να του κάτσει, τον πιέζει ο Μαυρίκιος Μαυρικίου να πει τραγούδι του Μαζωνάκη, ελάτε ρε παιδιά! Με έβγαλε από τα ρούχα μου αυτό το θέμα», είπε φανερά ενοχλημένος ο Γιώργος Λιάγκας.