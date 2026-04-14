Κάνιε Γουέστ: Κατηγορείται ότι χτύπησε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγή, καθώς ένας άνδρας τον κατηγορεί για επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο ράπερ τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει.

Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει κατατεθεί από άτομο που μέχρι στιγμής διατηρεί την ανωνυμία του, ο Γουέστ φέρεται τον Απρίλιο του 2024 να τον πλησίασε ενώ εκείνος καθόταν σε τραπέζι στο ξενοδοχείο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες και να του επιτέθηκε ξαφνικά χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Όπως μεταδίδει το TMZ, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι το χτύπημα τον έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χάσει τις αισθήσεις του. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο καλλιτέχνης συνέχισε την επίθεση ενώ εκείνος είχε ήδη λιποθυμήσει.

🚨 EXCLUSIVE: Kanye West is being sued for an alleged sucker-punch assault at Chateau Marmont.



— TMZ (@TMZ) April 14, 2026

Στη μήνυση αναφέρεται ακόμη ότι ο Γουέστ φέρεται να κατηγόρησε τον άνδρα για ανάρμοστη συμπεριφορά προς γυναίκα της παρέας του -ισχυρισμό που ο τελευταίος διαψεύδει – και ότι στη συνέχεια επανέλαβε τις κατηγορίες αυτές και δημόσια, γεγονός που, σύμφωνα με τον ενάγοντα, οδήγησε σε κοινωνική έκθεση και δυσφήμιση.

Ο άνδρας ζητά αποζημίωση για σωματικές βλάβες και ψυχική ταλαιπωρία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό που διεκδικεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την πλευρά του Γουέστ σχετικά με τις καταγγελίες.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, ενώ τα γεγονότα παραμένουν υπό διερεύνηση.