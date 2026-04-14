Καρδίτσα: Το βίντεο – ντοκουμέντο που «έκαψε» τους ανήλικους δράστες της δολοφονίας Τσιτόγλου

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 50χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, καθώς ένα οπτικό ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega αποκαλύπτει τις κινήσεις των δύο ανήλικων δραστών, ηλικίας 16 και 17 ετών, αμέσως μετά το έγκλημα.

Η καταγραφή της φυγής και το φονικό όπλο

Στο επίμαχο υλικό, οι δύο νεαροί καταγράφονται να εγκαταλείπουν με μεγάλη ταχύτητα το σημείο της επίθεσης στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βίντεο αυτό αποτέλεσε το «κλειδί» για την ταυτοποίηση και τη μετέπειτα σύλληψή τους, καθώς αποτυπώνει όχι μόνο τη φυγή τους, αλλά και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών επιχειρεί να ξεφορτωθεί το μαχαίρι της επίθεσης, πετώντας το σε παρακείμενο σημείο.

Το μοιραίο ραντεβού και η κλιμάκωση της βίας

Από τις καταθέσεις των κατηγορουμένων αναδύεται το παρασκήνιο μιας αιματηρής συμπλοκής με φόντο τις ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους:

Η συνάντηση κανονίστηκε όταν το θύμα ζήτησε να προμηθευτεί ποσότητα κοκαΐνης .

. Ακολούθησε σφοδρός διαπληκτισμός λόγω οικονομικής διαφοράς (αδυναμία πληρωμής).

(αδυναμία πληρωμής). Η αντιπαράθεση εκτραχύνθηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου με πολλαπλές μαχαιριές.

Το χρονικό

Το πτώμα του άτυχου τραγουδιστή εντοπίστηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου στην είσοδο οικίας, η οποία του είχε παραχωρηθεί για προσωρινή διαμονή.

Η έρευνα των αρχών εστιάστηκε από την πρώτη στιγμή στον στενό κύκλο των ατόμων που τον συνόδευαν εκείνη τη νύχτα, καθώς μαρτυρίες ανέφεραν την παρουσία των δύο νεαρών και μιας γυναίκας στον χώρο.

Αυτή τη στιγμή, οι δύο ανήλικοι βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση, ενώ η υπεράσπιση του 16χρονου έχει ήδη καταθέσει αίτημα για την αποφυλάκισή του.