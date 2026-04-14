Αγγελική Ηλιάδη: «Ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα με μπουνιές και κλωτσιές»

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στο παρελθόν, αναφερόμενη σε περιστατικά κακοποίησης από τον πρώην σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως η απόφασή της να μιλήσει δημόσια ήρθε την κατάλληλη στιγμή, τονίζοντας ότι, παρά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, τα βιώματά της παραμένουν ανεξίτηλα.

«Εγώ μπορεί να ήθελα να μιλήσω πολύ νωρίτερα αλλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Όταν σε τρώει κάτι μέσα σου, σε τρώει, σε τρώει… Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ. Δεν έπαιρνα φάρμακα τότε. Τα τελευταία χρόνια μπορεί κατά καιρούς να παίρνω κάποια φάρμακα για να είμαι σε ηρεμία».

Φόβος και απειλές

Η ίδια περιέγραψε τις πιέσεις που, όπως ανέφερε, την κρατούσαν σιωπηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνοντας λόγο για απειλές και εκφοβισμό.

«Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω τη μία φορά μου αρπάξανε το παιδί μου, την άλλη φορά δεχόμουν απειλές για την οικογένειά μου. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο να προστατέψει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω».

Η Αγγελική Ηλιάδη προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, περιγράφοντας περιστατικά σωματικής βίας αλλά και οικονομικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της σχέσης.

«Ο κόσμος κρίνει χωρίς να γνωρίζει. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Και τότε που ήμουν σε αυτή τη σχέση, δούλευα και με πολύ καλά χρήματα, τα οποία χρήματα δεν τα είδα και δεν τα πήρα ποτέ. Μία φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουνα πεντέμισι μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές και το κλείνω.

Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι εμένα μου τα προσφέρανε όλα. Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα. Μου τα πήρανε όλα».