Ρία Ελληνίδου: Χόρεψε στην Αράχωβα με τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου (Βίντεο)

Πάσχα στην Αράχωβα πέρασαν φέτος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, με τον επιχειρηματία να έχει ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή, όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά.

Το μοντέλο και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη είχε μαζί του και τον γιο του, Πάρη, τον οποίο έχει αποκτήσει με την influencer από τη Θεσσαλονίκη. Αν και το ζευγάρι αποφεύγει να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες και να μιλά δημόσια για τη σχέση του, αναρτήσεις στα social media «πρόδωσαν» την παρουσία τους στο ταξίδι. Παράλληλα, κυκλοφόρησε και βίντεο στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται να χορεύει μαζί με τον γιο του.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» πρόβαλε σχετικό απόσπασμα από ανάρτηση στο Instagram, όπου ο μικρός Πάρης φαίνεται να χορεύει το τραγούδι «Γουστάρω να χορεύω» και να διασκεδάζει, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφο του πατέρα του.

«Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ένα παιδάκι να αισθάνεται καλά με τη νέα σύντροφο του μπαμπά, ένα παιδάκι με τον νέο σύντροφο της μαμάς. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, θα μοιραστεί ώρες, θα μοιραστεί χρόνο με τον νέο σύντροφο ή τη νέα σύντροφο.

Άρα λοιπόν και οι νέοι σύντροφοι, γιατί από αυτούς περνάει περισσότερο, θα πρέπει να ρίχνουν γέφυρες για τα παιδάκια», σχολίασε μετά την προβολή του βίντεο ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.