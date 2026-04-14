Βιολάντα: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο μπισκότων δείχνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς η επίσημη έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους επιβεβαιώνει τα σενάρια για μαζική διαρροή προπανίου που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργατριών.

Τα ευρήματα, που προέκυψαν από την ανάλυση 24 δειγμάτων, αποκαλύπτουν μια ανησυχητική διασπορά εύφλεκτων υλικών και χημικών ουσιών σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της τραγωδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονιστικά ευρήματα στο «μικροσκόπιο»

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, κατέδειξε ότι το υγραέριο είχε «ποτίσει» τον χώρο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων.

Διασπορά 100 μέτρων: Ίχνη υγραερίου εντοπίστηκαν ακόμη και σε δείγματα χώματος σε απόσταση 100 μέτρων από το εργοστάσιο, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της διαρροής.

Υψηλές συγκεντρώσεις: Σε δείγμα φελιζόλ από την τάφρο της σωλήνωσης ανιχνεύθηκαν 3.893 mg/Kg προπανίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες ισοβουτανίου και βουτανίου.

Τοξικό «κοκτέιλ»: Στην ατμόσφαιρα και το έδαφος ταυτοποιήθηκαν αρωματικοί υδρογονάνθρακες (όπως τολουόλιο και ξυλόλιο) και θειούχες ενώσεις, οι οποίες αναδίδουν τη χαρακτηριστική δυσάρεστη οσμή.

Η κατάσταση του δικτύου και οι σωληνώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την υπόγεια σωλήνωση που συνέδεε τις δύο κεντρικές δεξαμενές προπανίου (περιεκτικότητας άνω του 87%).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού παρουσίαζε σημάδια διάβρωσης. Παρότι η έκθεση χαρακτηρίζει τη διάβρωση «επιφανειακή» —αποδίδοντάς την στην υγρασία του εδάφους— και εκτιμά ότι δεν είχε διαπεράσει το πάχος του σωλήνα ώστε να προκαλέσει διαρροή σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, η παρουσία προϊόντων οξείδωσης του σιδήρου παραμένει στοιχείο της δικογραφίας.

Στο επίκεντρο η Διεύθυνση Εμπρησμού

Τα στοιχεία του Γενικού Χημείου έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση.

Η ανίχνευση υψηλής συγκέντρωσης προπανίου (650 mg/Kg) ακόμη και σε καμένα υλικά στο πάτωμα του υπογείου, αναμένεται να ρίξει φως στο ακριβές σημείο ανάφλεξης και στα αίτια που μετέτρεψαν τη μονάδα παραγωγής σε «ωρολογιακή βόμβα».