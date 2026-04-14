Αργοστόλι: Τα μηνύματα της εγκατάλειψης που «έδεσαν» την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς – «Την παρατήσαμε μόνη της»

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους τρεις συλληφθέντες μέσα από τα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους.

Τα μηνύματα που εστάλησαν αμέσως μετά την εγκατάλειψη της κοπέλας και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας συνθέτουν το παζλ των τελευταίων δραματικών στιγμών της.

Τα μηνύματα που πρόδωσαν τους δράστες

Κομβικό σημείο στην εξέλιξη των ερευνών στάθηκαν τα SMS που έστειλαν οι τρεις κατηγορούμενοι στη φίλη της 19χρονης, αφού πρώτα την είχαν αφήσει αβοήθητη στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι δράστες έγραψαν κυνικά: «Την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα, μόνη της», προκειμένου η φίλη της να κινητοποιήσει την οικογένεια και τις αρχές. Αυτά τα μηνύματα ήταν που αποκάλυψαν την ταυτότητα των τριών ανδρών (ηλικίας 22, 23 και 26 ετών) στην ΕΛ.ΑΣ.

Το μοιραίο βράδυ και η χρήση ουσιών

Από τις καταθέσεις των συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας 26χρονος πρωταθλητής άρσης βαρών, προκύπτει ότι η παρέα βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο σπίτι όπου έγινε χρήση κοκαΐνης.

Όταν η 19χρονη κατέρρευσε, οι τρεις άνδρες, αντί να καλέσουν ιατρική βοήθεια, φέρονται να πανικοβλήθηκαν:

Τη μετέφεραν και την εγκατέλειψαν σε πλατεία του Αργοστολίου.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της μεταφοράς της κοπέλας από τον έναν εξ αυτών.

Άλλο οπτικό υλικό δείχνει τον τρίτο συλληφθέντα να αποχωρεί βιαστικά από το σπίτι της παρέας.

Συντετριμμένοι οι γονείς: «Μου παράτησαν το παιδί»

Σε κατάσταση απόλυτου σοκ, οι γονείς της 19χρονης ξεσπούν για τον άδικο χαμό της κόρης τους. Ο πατέρας της, περιγράφοντας τις τραγικές στιγμές, ανέφερε πως το παιδί του βρέθηκε στον δρόμο έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του, πριν καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η μητέρα της αποκάλυψε την τελευταία τους επικοινωνία στις 02:30 τα ξημερώματα, όπου την προέτρεπε να προσέχει. «Ένα αγόρι που γνώρισε μέσω μιας φίλης της, της έδωσε ναρκωτικά και την πέταξε. Μου το παράτησαν το παιδί», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως είχε προειδοποιήσει την κόρη της για έναν εκ των εμπλεκομένων.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια των ερευνών

Οι τρεις άνδρες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές, είναι πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση και τον θάνατο της 19χρονης, που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρο το νησί.

Αυτός είναι ο γνωστός πρωταθλητής της άρσης βαρών που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης

Ένας από τους τρεις συλληφθέντες είναι γνωστός αθλητής της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο 26χρονος, σήμερα, αθλητής θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αθλητισμού στο νησί, έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν την πρώτη θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων. Μαζί με τον αδελφό του είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στην άρση βαρών σε διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος, που διαμένει μόνιμα στην Κεφαλονιά, φέρεται να βρισκόταν το βράδυ του περιστατικού μαζί με τη 19χρονη και άλλα δύο άτομα, ενώ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές.