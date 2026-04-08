Στέφανος Παπαδόπουλος: Μετά την μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη, παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ»

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την καταγγελία που είχε υποβάλει σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια, ο Στέφανος Παπαδόπουλος επανεμφανίστηκε τηλεοπτικά, αυτή τη φορά σε διαφορετικό πλαίσιο.

Ο νεαρός καλλιτέχνης συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ, με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια, ως μέλος της ομάδας «Τουλάχιστον Όμορφοι».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ερμήνευσε το τραγούδι «Η μόνη επιλογή» του συγκροτήματος «Μέλισσες», ενώ ανέφερε με χιούμορ πως οι φίλοι του τον αποκαλούν «τεμπελχανά», λόγω της χαλαρής του στάσης όταν δεν εργάζεται. Μάλιστα, ανέλαβε και τον ρόλο του αρχηγού της ομάδας, καθώς, όπως δήλωσε, η συμμετοχή στο παιχνίδι ήταν δική του πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο ίδιος είχε καταθέσει μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, μέσω του συνηγόρου του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, υπέβαλε πολυσέλιδες έγγραφες εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, στις οποίες επαναλαμβάνει τους βασικούς ισχυρισμούς της καταγγελίας του, προσθέτοντας επιπλέον λεπτομέρειες και συγκεκριμένες χρονικές αναφορές.