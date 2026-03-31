Ατύχημα επί σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Πανέρι με λουλούδια τον πέτυχε στο… ευαίσθητο σημείο (vid)

Τα απρόοπτα στη νυχτερινή διασκέδαση δεν λείπουν ποτέ, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους και επαγγελματίες καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται φέτος, ο δημοφιλής τραγουδιστής ήρθε αντιμέτωπος με μια αρκετά επίπονη και άβολη στιγμή, την οποία όμως διαχειρίστηκε με το μοναδικό του χιούμορ.

Το χτύπημα στο… ευαίσθητο σημείο

Όλα συνέβησαν την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κέντρο της πίστας, ερμηνεύοντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες του και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Μέσα στον ενθουσιασμό της βραδιάς, ένας θαυμαστής από τα πρώτα τραπέζια θέλησε να τον τιμήσει πετώντας του ένα πανέρι με λουλούδια.

Ωστόσο, η ρίψη ήταν άστοχη, με αποτέλεσμα το πανέρι να βρει τον τραγουδιστή με δύναμη ακριβώς στο… ευαίσθητο σημείο του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης φάνηκε να πονάει αρκετά από το ξαφνικό χτύπημα και για λίγα δευτερόλεπτα «διπλώθηκε» στα δύο, περπατώντας με φανερή δυσκολία πάνω στη σκηνή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ο θαυμαστής, αντιλαμβανόμενος αμέσως τη “ζημιά” που προκάλεσε άθελά του, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη.

Μόλις ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε από μπροστά του, του έδωσε το χέρι του ως ένδειξη μεταμελείας.

Ο τραγουδιστής, παρά την εμφανή ενόχληση, έπιασε το χέρι του θαυμαστή και του έκανε νόημα πως όλα είναι εντάξει.

Το νέο τραγούδι του ανήμερα των γενεθλίων του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πρόσφατα τις «Επιπτώσεις», ακόμα ένα τραγούδι – επιτυχία που κυκλοφορεί από την Panik Records ανήμερα των γενεθλίων του.

Οι «Επιπτώσεις» αποκαλύφθηκαν πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν την κυκλοφορία τους στις streaming υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του λαμπερού πάρτι γενεθλίων του Γιώργου Μαζωνάκη, ενθουσιάζοντας τους πάντες.

Οι «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, θα μεταφερθούν σύντομα και στο YouTube με music video.

