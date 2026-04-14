Συνομιλίες στις ΗΠΑ: Σχέδιο τριών ζωνών στον Λίβανο με παρουσία των IDF και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ πρότεινε το Ισραήλ

Θετικό κλίμα και σημαντικές συγκλίσεις χαρακτήρισαν τη δίωρη συνάντηση των κυβερνητικών αντιπροσωπειών Ισραήλ και Λιβάνου, δημιουργώντας προσδοκίες για μια ιστορική μεταβολή στις ισορροπίες της Μέσης Ανατολής.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρέθηκε ο πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και ο τερματισμός του ελέγχου που ασκεί η οργάνωση σε λιβανικά εδάφη.

Διπλωματικό άνοιγμα με φόντο την ασφάλεια

Παρά την ηχηρή απουσία της Χεζμπολάχ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές φαίνεται να ευθυγραμμίζονται στην ανάγκη μιας «επόμενης μέρας» χωρίς την επιρροή της οργάνωσης.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ έδωσε το στίγμα των προθέσεων, κάνοντας λόγο για:

Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για καθορισμένα και ασφαλή σύνορα.

Στενή διακυβερνητική συνεργασία για την εμπέδωση της σταθερότητας.

Την ανάγκη απεμπλοκής του Λιβάνου από το καθεστώς «ιδιότυπης κατοχής» της Χεζμπολάχ.

Το σχέδιο των τριών ζωνών και η «Κίτρινη Γραμμή»

Η ισραηλινή πρόταση που κατατέθηκε στο τραπέζι προβλέπει τη διοικητική και στρατιωτική διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες ελέγχου, με στόχο τη θωράκιση της μεθορίου.

Κομβικό σημείο του σχεδίου αποτελεί η πρώτη ζώνη, η οποία εκτείνεται από τα σύνορα έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων. Σε αυτή την περιοχή, το Ισραήλ προτείνει:

Παρατεταμένη παρουσία ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων.

Πλήρη έλεγχο της ζώνης μέχρι την οριστική και αμετάκλητη αποστρατικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις των δύο κρατών, καθώς για πρώτη φορά συζητείται τόσο έντονα η φυσική παρουσία του στρατού στον νότο ως εγγύηση για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου.