Άρης Μουγκοπέτρος: «Νομίζω ότι είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός μου»

Έναν χρόνο μετά το ατύχημα με την κροτίδα που λίγο έλειψε να του στερήσει την ικανότητα να παίξει ξανά το αγαπημένο του όργανο, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ο διάσημος κλαρινίστας αναφέρθηκε στην ιατρική περιπέτεια που έζησε για να διατηρήσει το χέρι του, ενώ εξήγησε και τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένου του τέλους του γάμου του με τη μητέρα των παιδιών του.

Η ευγνωμοσύνη στον γιατρό του

Η απώλεια τριών δαχτύλων ήταν ένα σοκ που κινδύνευσε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος αποφάσισε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον γιατρό που τον βοήθησε να παραμείνει στη μουσική, αποτυπώνοντας τα αρχικά του στο δέρμα του με ένα τατουάζ.

«Έχω κάνει τατουάζ τα αρχικά του γιατρού μου, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός στάνταρ δεν θα έπαιζα κλαρίνο ξανά. Και επίσης, θα είχε κοπεί το χέρι. Οπότε του χρωστάω, όχι ένα ευχαριστώ, του χρωστάω τη ζωή μου γύρω απ’ τη μουσική. Και μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός στην ατυχία μου που γνώρισα έναν τόσο σοβαρό επιστήμονα σαν αυτόν και που το πήρε πατριωτικά το να ξαναπαίξουμε κλαρίνο», εξήγησε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Η ζωή μετά το διαζύγιο

Εκτός από τη σωματική δοκιμασία, ο μουσικός κλήθηκε να αντιμετωπίσει και το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης του. Με πλήρη ειλικρίνεια, περιέγραψε τον χωρισμό του ως μια σημαντική εμπειρία που τον ώθησε να δει τη ζωή από μια νέα προοπτική, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία και την ισορροπία των δίδυμων κοριτσιών του.

«Νομίζω ότι είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός μου. Και όταν χωρίζεις με αυτό τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι όταν χωρίζεις είναι μία αρχή στο να φτιάξεις τη σχέση σου με άλλον τρόπο με την πρώην σύντροφό σου. Και να λειτουργήσετε καλύτερα πλέον, εφόσον βλέπεις ότι δεν τα πάτε καλά, για την ανατροφή των παιδιών. Γιατί νομίζω ότι δεν ευθύνεται κανένα παιδάκι για τις ηλιθιότητες – συγγνώμη για την έκφραση – των μεγάλων. Τα παιδάκια αυτό που θέλουν είναι χαρά. Θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένους τους γονείς και θέλουνε αγάπη. Δεν θέλουν κάτι άλλο, δεν αγαπάνε με δόλο».

Όσον αφορά τις φήμες που τον συνδέουν με μια νέα σχέση, ο Άρης Μουγκοπέτρος ήταν απόλυτα σαφής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η δουλειά του είναι ο μοναδικός του «έρωτας».

«Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει, κάνω όνειρα… Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό».