Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;

Με ένα βίντεο το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως από τις αρχές του νέου έτους θα απαγορεύεται η χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Στην ανάρτησή του, που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης έκανε γνωστό πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Tik Tok, Instagram, Snapchat, Whatsapp κλπ. για τα παιδιά που είναι κάτω των 15 ετών.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Παιδιά γεια σας. Αυτό το video δεν θα είναι ούτε top, ούτε viral, υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα:

Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί.

Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζεται. Για αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Διαβάστε επίσης: Social media και ανήλικοι: Μπλόκο και στην Ελλάδα – Λύση ουσίας ή ένα ψηφιακό «πυροτέχνημα»;

Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα είμαι σίγουρος ότι οι πολύ μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένοιωθα και εγώ, αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι.

Αλλά ακόμα κι αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότεροι καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο.

Διαβάστε επίσης: Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Εύκολη λύση σε σύνθετο πρόβλημα;

Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός, όμως, σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερεί τη δική σας αθωότητα και ελευθερία κάπου πρέπει να σταματήσει. Και θέλω να πω κάτι στους γονείς: Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Διαβάστε επίσης: Η εκτεταμένη χρήση των social media υπονομεύει την ευτυχία των νέων

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Συμφωνείτε με την απαγόρευση της χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;