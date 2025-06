Ο Silento, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2015 με την επιτυχία «Watch Me (Whip/Nae Nae)», καταδικάστηκε την Τετάρτη 12 Ιουνίου σε 30 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία του ξαδέλφου του, Φρέντερικ Ρουκς, τον Ιανουάριο του 2021. Ο γνωστός ράπερ δήλωσε ένοχος αλλά ψυχικά ασθενής στο δικαστήριο της Κομητείας ΝτεΚαλμπ στην Τζόρτζια, σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution.

Ο Φρέντερικ Ρουκς, 34 ετών, είχε βρεθεί νεκρός από πολλαπλά πυρά στην Τζόρτζια. Ο 27χρονος ράπερ αποδέχτηκε συμφωνία με τις Αρχές και παραδέχτηκε την ενοχή του σε μειωμένη κατηγορία ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, καθώς και για επίθεση, οπλοκατοχή κατά τη διάπραξη κακουργήματος και απόκρυψη θανάτου.

Οι εισαγγελικές Αρχές απέσυραν την αρχική κατηγορία για φόνο κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία τον βάρυνε αρχικά.

Silentó, known for his song/dance ‘Watch Me (Whip / Nae Nae)’, sentenced to 30 years in prison for killing his cousin pic.twitter.com/u5vECTT2BK