Παναγιώτης Νέστορας: Το πρώτο σχόλιο μετά τις συλλήψεις για την δολοφονία της συζύγου του – “Το μόνο που έχω να τους ρωτήσω είναι γιατί τόσο μίσος;”

Τις πρώτες δηλώσεις του μετά τις συλλήψεις τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο σύζυγος της εκλιπούσας, Παναγιώτης Νέστορας.

Στο πρώτο σχόλιο που έκανε στο Action, ο Παναγιώτης Νέστορας μίλησε για «μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας». «Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την Πολιτεία. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Εύχομαι η Δικαιοσύνη να τους δικάσει όπως πρέπει και να μη γίνουν τέτοια εγκλήματα ξανά».

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Τέλος, σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στους δράστες της στυγερής δολοφονίας υπογράμμισε: «Το μόνο που έχω να ρωτήσω είναι γιατί, τι τους έχει βάλει τόσο μίσος, ποιοι είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές, γιατί εικάζω ότι υπάρχουν από πίσω μυαλά που τους καθοδηγούν».

Και κατέληξε: «Πιστεύω να μην υπάρξουν ξανά απώλειες και να βάλουν, αν μπορούν, κάποια λογική στο μυαλό τους. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν θα φανταζόμασταν ότι θα έφταναν αυτά τα άτομα να κάνουν αυτά τα πράγματα, επειδή η κόρη μου είναι στέλεχος της ΝΔ».

Υπενθυμίζουμε πως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σήμερα το πρωί συνέλαβε δύο άνδρες και μία γυναίκα, ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμα ατόμων, μεταξύ των οποίων η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της.

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής νωρίς το πρωί έκανε ταυτόχρονες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά, συλλαμβάνοντας τα τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική εμπρηστική επίθεση.