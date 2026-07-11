Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες – Τα ευρήματα που «φωτογράφισαν» τους δράστες της φονικής επίθεσης

Σε πλήρη χαρτογράφηση των κινήσεων της ομάδας που κρύβεται πίσω από την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στην 69χρονη Βάγια Νέστορα και άφησε πίσω της τέσσερις τραυματίες, θεωρεί ότι έχει προχωρήσει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Μέσα από μια συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε τρία άτομα (δύο άνδρες 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα).

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Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στο μπαράζ εμπρησμών με γκαζάκια, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Το «τρίγωνο» των αποδείξεων

Η εξιχνίαση της υπόθεσης δεν βασίστηκε σε ένα μεμονωμένο, σαρωτικό εύρημα, αλλά στη μεθοδική διασταύρωση στοιχείων. Οι έρευνες στηρίχθηκαν σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Αναλύοντας εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής παρακολούθησαν βήμα προς βήμα τα δρομολόγια των δραστών.

Έτσι, αποκάλυψαν τη διαδρομή τους από και προς ένα διαμέρισμα στην Άνω Πόλη, το οποίο λειτουργούσε ως κεντρικό ορμητήριο.

Κρίσιμο ρόλο έπαιξαν τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, τα οποία εντόπισαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό (DNA) τόσο στον εξοπλισμό των επιθέσεων όσο και στους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι.

Μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, ιχνηλατήθηκαν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας των συλληφθέντων. Η ανάλυση έδειξε ότι οι συσκευές τους εξέπεμπαν από τις περιοχές των επιθέσεων τη στιγμή που αυτές εκδηλώθηκαν, γεγονός που «κούμπωσε» απόλυτα με την εικόνα των καμερών.

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Oι επιθέσεις κάθε άλλο παρά αυθόρμητες ήταν. Όπως προκύπτει από την ιχνηλάτηση των κινήσεών τους, οι δράστες είχαν προχωρήσει σε ενδελεχή κατόπτευση των στόχων τους, μελετώντας τις εισόδους, την κίνηση της περιοχής και τις ασφαλέστερες οδούς διαφυγής.

Το ορμητήριο της Άνω Πόλης και η «καβάτζα»

Το επιχειρησιακό σχέδιο των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ως επίκεντρο ένα διαμέρισμα στην Άνω Πόλη. Από αυτόν τον χώρο ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου και εκεί επέστρεψαν μετά τα χτυπήματα, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές διαφυγής ώστε να «σπάσουν» τα ίχνη τους.

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Παράλληλα, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η ομάδα διατηρούσε και δεύτερο, βοηθητικό χώρο (τη λεγόμενη «καβάτζα»), ο οποίος χρησιμοποιούνταν αυστηρά για την ασφαλή απόκρυψη αντικειμένων και εξοπλισμού.

Γνώριμοι των Αρχών

Τα πρόσωπα των τριών συλληφθέντων δεν ήταν άγνωστα στις διωκτικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχαν απασχολήσει για υποθέσεις που σχετίζονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

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Πλέον, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Η επιχείρηση ωστόσο δεν θεωρείται λήξασα. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να κάνουν «φύλλο και φτερό» τα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στον πυρήνα συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα.

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Τον τελικό λόγο έχει, φυσικά, η Δικαιοσύνη, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται σήμερα (11.07) ενώπιον του εισαγγελέα.