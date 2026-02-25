Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στον ΣΚΑΪ – «Προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας»

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης (24/2) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εμφανώς συγκινημένη μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της. Κατά την έξοδό της από τον σταθμό, η δημοσιογράφος τόνισε στους ρεπόρτερ πως η υγεία αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της, έχοντας αφήσει πίσω της τη δύσκολη νοσηλεία.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα στη στήριξη που δέχτηκε από τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάρρωσής της και εξομολογήθηκε πως η σκέψη του γιου της ήταν εκείνη που της έδινε τη μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέψει γρήγορα στα καθήκοντά της.

Όλα όσα είπε η Σία Κοσιώνη

«Είχα ένα άγχος, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα σαν ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για το ενδιαφέρον. Είμαι καλά αλλά όχι στο 100% ακόμα. Θα χρειαστώ ένα διάστημα αποκατάστασης. Το σημαντικότερο πράγματα είναι η υγείας μας. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας και οι άνθρωποι μας. Με συγκίνησε η έκπληξη των συναδέλφων μου. Μου έλειψαν πολύ. Χάρηκα πολύ που επέστρεψα κοντά στους συναδέλφους μου και στο κοινό.

Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο. Όταν έχεις παιδιά δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ότι κάτι θα πάει στραβά. Οι πρώτες ημέρες ήταν δύσκολες. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, χρειάστηκαν πολλές ημέρες για να σηκωθώ. Ήταν πρώτη φορά που το μυαλό μου επέβαλε στο σώμα μου τι θα κάνει. Ο σύζυγός μου ήταν σε αυτή την περιπέτεια. Του είμαι ευγνώμων. Αυτά είναι δοκιμασίες για όλη την οικογένεια.

Όταν βγήκα από τη ΜΕΘ και ήμουν σε θέση να συνομιλήσω κάναμε facetime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου. Ήταν ψυχοφθόρο και μου έλειπε πολύ. Μια ημέρα από τις τελευταίες, επειδή ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα, μου λέει μαμά μπορώ να σου παίξω και μου έπαιξε το We will rock you», είπε η Σία Κοσιώνη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: