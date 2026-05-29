Κώστας Τσουρός: «Μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά –  Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό»

Λίγες ώρες πριν από το φινάλε της εκπομπής «Το ‘Χουμε», ο Κώστας Τσουρός παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε με νόημα στον έντονο «πόλεμο» που δέχθηκε η εκπομπή του από συναδέλφους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Απαντώντας μάλιστα για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τόνισε χαρακτηριστικά πως το κοινό μπορεί να καταλάβει μόνο του την πίεση που ένιωσε, προσθέτοντας ότι κάτι ανάλογο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο γνωστός παρουσιαστής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, ανοίγοντας τα χαρτιά του για το τηλεοπτικό του μέλλον.

«Φτάνει στο τέλος του αυτό το περιπετειώδες φετινό ταξίδι με τα καλά, τα κακά και τα χρήσιμα μαθήματα. Εγώ κρατάω την αγάπη με την οποία δουλέψαμε για αυτή την εκπομπή και τις σχέσεις που παρέμειναν ανέγγιχτες παρά τις δυσκολίες», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω για όλα αυτά που έγιναν. Μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά. Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Εγώ ότι ήταν να πω το είπα στην εκπομπή μου», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

«Εκκρεμεί μια συνάντηση με τον ΣΚΑΙ και μετά θα δούμε και τις υπόλοιπες συζητήσεις», απάντησε ο Κώστας Τσουρός για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Το παρασκήνιο για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του

Οριστικό τέλος για την εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ, καθώς ο σταθμός αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα την προβολή της. Η εκπομπή, η οποία έκανε πρεμιέρα νωρίτερα από άλλες, στις 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ρίξει οριστική αυλαία στις 29 Μαΐου, περίπου έναν μήνα πριν από τη λήξη της κανονικής τηλεοπτικής σεζόν.

Οι φήμες για το πρόωρο φινάλε κυκλοφορούσαν έντονα εδώ και έναν μήνα στους διαδρόμους του καναλιού, όμως οι επίσημες ανακοινώσεις έγιναν πρόσφατα.

Ο ίδιος ο Κώστας Τσουρός πήρε την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους συνεργάτες του για το δεκαήμερο που απομένει μέχρι το τέλος. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε πολύ σημαντική από την ομάδα, καθώς στο παρελθόν είχαν σημειωθεί παράπονα για στελέχη που αποχώρησαν χωρίς έγκαιρη ενημέρωση.

Η φετινή πορεία της εκπομπής δεν ήταν εύκολη, αφού σημαδεύτηκε από πολλές αλλαγές στην ώρα μετάδοσης, στη θεματολογία, αλλά και από συνεχείς αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις προσώπων στο πάνελ.

Ο βασικός λόγος που οδήγησε τον ΣΚΑΪ στην εσπευσμένη ολοκλήρωση της εκπομπής είναι καθαρά πρακτικός.

Το κανάλι χρειάζεται να απελευθερώσει άμεσα τον χώρο του στούντιο, καθώς στο ίδιο πλατό έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αμέσως τα γυρίσματα για το «Dragon’s Den». Μάλιστα, οι πρώτες προετοιμασίες και οι μεταφορές των σκηνικών έχουν ήδη ξεκινήσει.

Όσον αφορά το μέλλον των εργαζομένων, την επόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τη διοίκηση του σταθμού. Επειδή αρκετοί από τους συντελεστές δεσμεύονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, το πιθανότερο σενάριο είναι να απορροφηθούν σε άλλες εσωτερικές παραγωγές του ΣΚΑΪ.

Από την άλλη πλευρά, το συμβόλαιο του Κώστα Τσουρού με το κανάλι παραμένει σε ισχύ για ακόμα μία σεζόν.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει η τελική συζήτηση ανάμεσα στον παρουσιαστή και τα στελέχη του σταθμού, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα αξιοποιηθεί σε κάποιο νέο project ή αν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε ένα συναινετικό “διαζύγιο”.