Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε το «παρών» στο συνέδριο «Ηγεσία και Εργασία» το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου, όπου μίλησε για την ανηδονία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο γνωστός παρουσιαστής συγκίνησε το κοινό αναφέροντας χαρακτηριστικά πως νιώθει δυστυχισμένος και λυπάται τον εαυτό του.

Μέσα από τα προσωπικά του βιώματα, μίλησε ανοιχτά για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον την επιτυχία, την ευτυχία και τις επιλογές που κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, εστιάζοντας σε όλα εκείνα τα πράγματα που τελικά έχουν την πραγματική και ουσιαστική αξία στην καθημερινότητά μας.

Όλα όσα εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλο

«Μου αρέσει πάρα πολύ να με βλέπουν μετά από χρόνια συνεργάτες μου και μου υπενθυμίζουν πόσο ωραία χρόνια ζήσαμε. Υπάρχουν και κάποιοι που τους έχω στενοχωρήσει και δεν χαίρονται που με βλέπουν. Θα άλλαζα πολλά αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα να μην στεναχωρήσω ανθρώπους που στεναχώρησα, πιστεύοντας ότι εκείνη την στιγμή έκανε τη σωστή κίνηση. Δεν θα ήθελα στο μέλλον να με βλέπουν στον δρόμο και να με μουτζώνουν.

Πότε δεν θα σε ικανοποιήσει τίποτα αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχεις όρια. Η απληστία έχει καταστρέψει προσωπικότητες. Δεν ξέρω τι σημαίνει ευτυχία. Ούτε πώς ξεκουράζεσαι. Δουλεύω από 13 ετών και είμαι… δυστυχισμένος.

Με λυπάμαι, εύχομαι ο θεός να με βοηθήσει να βρω τον δρόμο της ευτυχίας. Έπασχα από ανηδονία. Ήθελα να κατακτήσω κάτι και μόλις το κατακτούσα, το βαριόμουν. Ζούσα για να πάρα δίπλωμα αυτοκινήτου και μόλις το πήρα είπα “αυτό ήταν;”. Δεν απολάμβανα ποτέ την επιτυχία», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Τι είναι η ανηδονία

Η ανηδονία αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της κατάθλιψης, της συναισθηματικής εξουθένωσης (burnout) και άλλων ψυχικών διαταραχών, και ορίζεται ως η πλήρης ή μερική αδυναμία ενός ατόμου να βιώσει ευχαρίστηση.

Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση νιώθει συναισθηματικά «μουδιασμένος», με αποτέλεσμα δραστηριότητες που άλλοτε του προκαλούσαν χαρά, ικανοποίηση ή ενθουσιασμό—όπως τα χόμπι, η μουσική, το καλό φαγητό ή η ερωτική επαφή—να του φαίνονται πλέον εντελώς αδιάφορες.

Δεν πρόκειται για μια απλή, παροδική κακή διάθεση, αλλά για μια βαθιά εσωτερική απώλεια κινήτρου, όπου ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα της επιβράβευσης και της ικανοποίησης.