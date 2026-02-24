Σία Κοσιώνη: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας» – Η πρώτη καλησπέρα μετά την περιπέτεια υγείας

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τρίτης (24/02), έπειτα από ένα μήνα απουσίας λόγω σοβαρής περιπέτειας που είχε με την υγεία της.

Στο στούντιο βρέθηκε και πάλι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, όπου ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα στήριξης και ενδιαφέροντος που έλαβε κατά τη διάρκεια της απουσίας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στην έναρξη του δελτίου, η Σία Κοσιώνη δήλωσε: «Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πίσω στην θέση μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματα σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να είστε όλοι καλά. Πάμε αμέσως στο δελτίο μας».