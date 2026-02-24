Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Σία Κοσιώνη: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας» – Η πρώτη καλησπέρα μετά την περιπέτεια υγείας

Επέστρεψε σήμερα στον αέρα του ΣΚΑΪ

Σία Κοσιώνη: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας» – Η πρώτη καλησπέρα μετά την περιπέτεια υγείας
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 20:19

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τρίτης (24/02), έπειτα από ένα μήνα απουσίας λόγω σοβαρής περιπέτειας που είχε με την υγεία της.

Στο στούντιο βρέθηκε και πάλι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, όπου ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα στήριξης και ενδιαφέροντος που έλαβε κατά τη διάρκεια της απουσίας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στην έναρξη του δελτίου, η Σία Κοσιώνη δήλωσε: «Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πίσω στην θέση μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματα σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να είστε όλοι καλά. Πάμε αμέσως στο δελτίο μας».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ