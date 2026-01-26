Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο λίγο πριν γίνουν γονείς (pics)

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, επισφραγίζοντας την κοινή τους πορεία με έναν θρησκευτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Το ζευγάρι επέλεξε να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο φωτογραφίες που διέρρευσαν στα social media αποκάλυψαν τη λάμψη των νεόνυμφων.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εντυπωσίασε μέσα στο λευκό νυφικό της με το μακρύ πέπλο, ενώ ο Σάκης επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Η τελετή αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά περίοδο, καθώς οι δυο τους βρίσκονται μόλις τέσσερις μήνες πριν κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Όπως είχαν αποκαλύψει πρόσφατα μέσα από ένα εντυπωσιακό gender reveal party, το μωρό που περιμένουν είναι αγοράκι, γεγονός που αναμένεται ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι, όπου το κέφι παρέμεινε αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς, ο Σάκης Κατσούλης χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο αφιερωμένο στη σύζυγό του, ενώ η Μαριαλένα, σε μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, «εκτέλεσε» πέναλτι με τον γαμπρό να παίρνει τη θέση του τερματοφύλακα, χαρίζοντας γέλια στους καλεσμένους.

Οι δυο τους έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό της γιορτής που στήθηκε προς τιμήν τους.

