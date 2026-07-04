Η Τέιλορ Σουίφτ παντρεύτηκε τον Τράβις Κέλσι: Ο γάμος – υπερπαραγωγή και οι διάσημοι καλεσμένοι (βίντεο)

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και ο Τράβις Κέλσι (Travis Kelce) είναι πλέον και επίσημα σύζυγοι.

Η σούπερ σταρ της ποπ και ο παίκτης των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Σουίφτ στο PEOPLE.

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It's official! 🤍💍🥂 Taylor Swift and Travis Kelce are in their newlyweds era. MSG confirmed the news with a massive sign that read, “JUST&T MARRIED!”



🎥: Christopher Sadowski / New York Post pic.twitter.com/gcHFYYOsFB— New York Post (@nypost) July 3, 2026

«Οι εμφανίσεις που επέλεξε το ζευγάρι για τη γαμήλια τελετή έφεραν την υπογραφή του οίκου Christian Dior Haute Couture. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον, δημιουργικό διευθυντή των ανδρικών, γυναικείων και υψηλής ραπτικής συλλογών του οίκου, σε στενή συνεργασία με τη νύφη και τον γαμπρό. Αυτό είναι το πρώτο υψηλής ραπτικής νυφικό του σχεδιαστή για μια παγκοσμίου φήμης διασημότητα. Τα παπούτσια ήταν δια χειρός Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα Cartier», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος στη δήλωσή του.

Hugh Grant was seen arriving at Madison Square Garden to celebrate Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. 🫶 pic.twitter.com/GwYBvVzx8a July 3, 2026

Chiefs running back Kareem Hunt has left the Ritz-Carlton NoMad and is now headed to Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG. 👀💍 pic.twitter.com/z6hZLtNxQQ— Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Τον γάμο τέλεσε ο επί χρόνια φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) ενώ δεν υπήρχαν παράνυμφοι. Ο αδελφός της νύφης, Όστιν Σουίφτ (Austin Swift), είχε το ρόλο του κουμπάρου όπως και ο Τζέισον Κέλσι (Jason Kelce) από την πλευρά του γαμπρού. Μόλις ο γάμος ολοκληρώθηκε φωτεινές επιγραφές έξω από το MSG έγραψαν «Just&T Married»!.

We just spotted Ethan Hawke, who starred in Taylor Swift's "Fortnight" video, and Jason Sudeikis both heading into the wedding at Madison Square Garden! 🌟 pic.twitter.com/vsL5MdQecN ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 3, 2026

It’s go time!!! Taylor Swift’s longtime publicist, Tree Paine, was just spotted hopping into a Sprinter van, en route to Taylor and Travis’s wedding night celebration at MSG. 👀💍✨ pic.twitter.com/ldkX9blYwr— Page Six (@PageSix) July 3, 2026

Πλήθος επώνυμων καλεσμένων μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ (Gigi Hadid) και Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), Μαρίσκα Χάργκιτεϊ (Mariska Hargitay) και Πίτερ Χέρμαν (Peter Hermann), Εντ Σίραν (Ed Sheeran) και Τσέρι Σίμπορν (Cherry Seaborn), Μπένσον Μπουν (Benson Boone), Χιου Γκραντ (Hugh Grant), Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz), Τζέισον Σουντέικις (Jason Sudeikis), Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) και Τόμι Χίλφιγκερ (Tommy Hilfiger).