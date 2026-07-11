Με εκπτώσεις και κρατήσεις τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η σεζόν στην Κρήτη – Αυξάνονται οι αφίξεις, πιέζονται τα έσοδα

Με προσφορές, εκπτώσεις στις τιμές και έντονη εξάρτηση από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τους ανθρώπους του τουρισμού να εκτιμούν ότι, παρά τη διατήρηση των υψηλών αφίξεων, τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα θα είναι πιο συγκρατημένα.

«Η σεζόν θα συνεχίσει να τρέχει με last minute κρατήσεις και αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία αναγκάζονται να προσφέρουν εκπτώσεις στις τιμές για να διατηρήσουν τις πληρότητές τους», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μανόλης Τσακαλάκης.

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Όπως αναφέρει, ο Ιούλιος εκτιμάται ότι θα κινηθεί με πληρότητα περίπου 85% στο Ρέθυμνο, ενώ ο Ιούνιος ολοκληρώθηκε με μέση πληρότητα περίπου 80% και μείωση 3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Αυτό αποτελεί ένα πρώτο καμπανάκι για τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο τέλος της χρονιάς», σημειώνει, προσθέτοντας ότι προβληματισμό προκαλεί και η εικόνα αρκετών ξενοδοχείων πολυτελείας στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, τα οποία εμφανίζουν χαμηλότερες πληρότητες από τις αναμενόμενες.

Ο ίδιος αποδίδει τη συγκράτηση της τουριστικής δαπάνης στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στις κρατήσεις όσο και στη συνολική καταναλωτική τους συμπεριφορά.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφουν ισχυρή αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Κρήτη. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, το νησί υποδέχθηκε συνολικά 1.706.322 αεροπορικούς επιβάτες, από το εξωτερικό και το εσωτερικό, διατηρώντας την πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειακών προορισμών της χώρας.

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1.153.569, αυξημένες κατά 13,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου υποδέχθηκε 825.563 διεθνείς επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 11,3%, ενώ το αεροδρόμιο Χανίων κατέγραψε 328.006 διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο 20,9%, μία από τις υψηλότερες στη χώρα.

Μόνο τον Μάιο, μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου διακινήθηκαν 521.782 διεθνείς επιβάτες, αυξημένοι κατά 10%, ενώ στα Χανιά οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τις 226.313, παρουσιάζοντας αύξηση 18%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της Κρήτης ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

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Ανοδικά κινήθηκαν και οι πτήσεις εσωτερικού. Στο πρώτο πεντάμηνο καταγράφηκαν 552.753 αφίξεις, αυξημένες κατά 3,1%. Από αυτές, 366.645 αφορούσαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου (+1,7%) και 186.108 το αεροδρόμιο Χανίων (+6,1%).

Ωστόσο, τα στοιχεία της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; – Ανάλυση κύριων αγορών ανά Περιφέρεια 2025» δείχνουν ότι η αύξηση των επισκεπτών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.

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Η Κρήτη παρέμεινε και το 2025 ο κορυφαίος προορισμός των Γερμανών στην Ελλάδα, με 1,694 εκατομμύρια επισκέψεις, αυξημένες κατά 6%, και 13,258 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 2%.

Παρά ταύτα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού μειώθηκαν κατά 9%, υποχωρώντας στα 1,176 δισ. ευρώ από 1,286 δισ. ευρώ το 2024.

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Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών στην Κρήτη διαμορφώθηκε στα 694 ευρώ, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα 89 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε στις 7,8 διανυκτερεύσεις.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η τουριστική ζήτηση παραμένει ισχυρή, ωστόσο οι οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά των βασικών ευρωπαϊκών αγορών περιορίζουν τη δαπάνη ανά ταξίδι.

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Για τον λόγο αυτό, το Ινστιτούτο υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αξίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και μεγαλύτερης στόχευσης σε αγορές και επισκέπτες υψηλότερης καταναλωτικής δυνατότητας, με την Κρήτη να συγκαταλέγεται στους προορισμούς που διαθέτουν σημαντικά περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση.