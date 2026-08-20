Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Έξι χρόνια μετά το Megxit, κάνουν το μεγάλο βήμα;

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ 6 χρόνια μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετακόμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται πως ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το ζευγάρι σχεδιάζει να εγκατασταθεί εκ νέου στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, επιλέγοντας αυτή τη φορά μια πιο ιδιωτική καθημερινότητα, μακριά από τους περιορισμούς της βασιλικής ζωής.

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Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τους Σάσεξ. Από το 2020, όταν εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο και εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια, ακολούθησαν συνεντεύξεις, τηλεοπτικές παραγωγές, επιχειρηματικά εγχειρήματα αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και δοκίμασαν τις σχέσεις τους με τη βασιλική οικογένεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά του ζευγαριού αναμένεται να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά στη Βρετανία, γεγονός που δείχνει πως η μετακόμιση δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν σε επίσημο βασιλικό ρόλο, διατηρώντας την οικονομική και επαγγελματική τους ανεξαρτησία.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για μια σταδιακή βελτίωση στις σχέσεις του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο, χωρίς ωστόσο να ισχύει το ίδιο και για τη σχέση του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται ψυχρή.

Αν τελικά η επιστροφή τους επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία από τις πιο συμβολικές κινήσεις του ζευγαριού μετά το «Megxit», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, αυτή τη φορά πιο κοντά στις βρετανικές τους ρίζες.