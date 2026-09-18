Πρίγκιπας Χάρι: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή στη Βρετανία – Χωρίς την Meghan Markle στο πλευρό του

Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στη χώρα, έπειτα από 6 χρόνια στις ΗΠΑ.

Ο Δούκας του Σάσεξ έδωσε το παρών το βράδυ της Πέμπτης (17/9)στο Invictus Spirit Gala Dinner & Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Old Royal Naval College του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο. Φορώντας μαύρο επίσημο κοστούμι και έχοντας στο πέτο του τα στρατιωτικά του μετάλλια, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε χαμογελαστός και ιδιαίτερα ευδιάθετος. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φωτογραφήθηκε με βετεράνους, καλεσμένους και υποστηρικτές των Invictus Games.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η απουσία της Μέγκαν Μαρκλ από την πρώτη αυτή δημόσια εμφάνιση. Η σύζυγός του δεν βρέθηκε στο πλευρό του στην εκδήλωση, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα παρέμεινε με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο τους σπίτι και σχολείο στη Βρετανία.