Δείτε το νέο video clip της Άννας Βίσση «Όχι Γιατί» που γυρίστηκε και στην Κίμωλο

Σε ένα υπέροχο και γραφικό σημείο της Κιμώλου, στην περιοχή Γούπα, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, γυρίστηκε ένα μέρος από το νέο video clip της Άννας Βίσση για τη νέα της επιτυχία «Όχι Γιατί». Μάλιστα εκεί υπάρχει και ο χαρακτηριστικός βράχος σε σχήμα καθιστού ελέφαντα. Τα γυρίσματα έγιναν και στην Μήλο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, φορώντας ένα κατάλευκο ταγέρ που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό ξανθό της μαλλί, λικνίζεται ανάμεσα σε τραπέζια γεμάτα ελληνικούς μεζέδες, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό που αναδεικνύει το ελληνικό στοιχείο και την ομορφιά των νησιών μας.

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Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη νέα μεγάλη επιτυχία της μέσα από ένα ξεχωριστό video clip, σε σκηνοθεσία των Fa & Fon, του ανερχόμενου creative-directing duo με τη χαρακτηριστική fashion-forward αισθητική.

Μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το «Όχι Γιατί» μπήκε απευθείας στο top 10, ενώ έγινε και εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify με τις πιο hot κυκλοφορίες του είδους.

Το «Όχι Γιατί» είναι σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, με την παραγωγή να υπογράφουν οι Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson, και κυκλοφορεί από τη Vission Music.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να χαρίσει στο κοινό ακόμη μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.