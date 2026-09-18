Συγκίνηση στο Telekom Center Athens: Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου δίπλα στο κάδρο του Παύλου Γιαννακόπουλου

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στο Telekom Center Athens, λίγο πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, βρέθηκε δίπλα στη θέση όπου είχε τοποθετηθεί το κάδρο του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.

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Η εικόνα της να κάθεται δίπλα στο κάδρο του συζύγου της αποτέλεσε μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς.

Το τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου

Το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξάγεται στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού AKTOR, της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ.

Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Στη διάρκεια της προεδρίας του, οι «πράσινοι» κατέκτησαν μεταξύ άλλων έξι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου.

Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου δίπλα στο κάδρο του

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μπουργκ, τα βλέμματα στράφηκαν στη Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Η σύζυγος του Παύλου Γιαννακόπουλου κάθισε δίπλα στο κάδρο του, σε μια εικόνα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το τουρνουά πραγματοποιείται προς τιμήν και στη μνήμη του.

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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΜΠΟΥΡΓΚ.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)