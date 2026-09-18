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“Λύγισε” ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Πέρα από τον φίλο μου, έχασε και τον “ήρωά” μου”

"Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί..."

“Λύγισε” ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Πέρα από τον φίλο μου, έχασε και τον “ήρωά” μου”
DEBATER NEWSROOM

Ο Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Παρασκευής (18/9) και μίλησε με εμφανή συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο γνωστός performer αποκάλυψε πως η γνωριμία του με τον τραγουδιστή κρατούσε από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας. Όπως ανέφερε, οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή φιλία αν και το τελευταίο διάστημα είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαν πλέον επαφές.

“Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί…Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα…Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, μετά ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα show μου…Είχε απίστευτο ταλέντο…και σαν ηθοποιός…Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, είναι σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου…”, είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος.

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“Όσο τον αγαπάνε θα ζεί πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει…Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο. Πάντα ήταν μοναχικός. Και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι…”, είπε κλείνοντας ο Τάκης Ζαχαράτος.

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