Ντόναλντ Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: “Συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη ασέβεια στη βασιλική οικογένεια – Δεν θα τους δεχόμουν πίσω”

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Μεγάλη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, δεν έκρυψε πως δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη συμπάθεια για το ζευγάρι, ενώ εμφανίστηκε θετικός απέναντι στην απόφασή τους να φύγουν από την Αμερική.

“Κοιτάξτε, δεν ήμουν θαυμαστής τους. Είχα πολύ καλή σχέση με τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον βασιλιά Κάρολο, τον γνώρισα σαν πρίγκιπα και σαν βασιλιά, τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και θεωρώ ότι ο Χάρι και η Μέγκαν συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη ασέβεια στη βασιλική οικογένεια. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που ενεργούσε εκείνη. Νομίζω ότι ήταν ασεβής προς τη βασίλισσα, τον βασιλιά… Δεν ξέρω, ίσως να είμαι διαφορετικός, εγώ, ειλικρινά, αν ήμουν η βασιλική οικογένεια, δεν θα τους δεχόμουν πίσω”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Η επιστροφή τους έχει παράλληλα ιδιαίτερη σημασία για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος φέρεται να βλέπει θετικά το γεγονός ότι ο μικρότερος γιος του και τα δύο εγγόνια του θα βρίσκονται πλέον πιο κοντά του. Παρά τις νέες συνθήκες πάντως, παραμένουν ανοιχτά αρκετά ζητήματα σχετικά με τη ζωή του ζευγαριού στη Βρετανία, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν και για πόσο διάστημα σκοπεύουν να παραμείνουν στη χώρα.

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως ανοίγει για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς έξι χρόνια μετά τη δραματική αποχώρησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ζευγάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά του.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία και γεννά μια σειρά από ερωτήματα: Πού θα εγκατασταθούν; Γιατί αποφάσισαν να επιστρέψουν τώρα; Τι σημαίνει η απόφαση για τις σχέσεις του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ; Και θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα;

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν έχουν μέχρι στιγμής αποκαλύψει δημόσια τις λεπτομέρειες της μετακόμισης, ωστόσο οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές στη Βρετανία σκιαγραφούν ήδη την επόμενη ημέρα για την οικογένεια των Σάσεξ.