Δήμητρα Λιάνη για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Εντελώς αναληθή και κακοήθειες» – Τι είχε πει για τον Ανδρέα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, είχε καταγράψει στην αυτοβιογραφία της άγνωστες πτυχές από την κοινή ζωή της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και από την περίοδο που ο γάμος τους οδηγήθηκε στο τέλος του.

Στο βιβλίο της «Έρωτας και Εξουσία», που κυκλοφόρησε το 2015, η Μαργαρίτα Παπανδρέου αναφερόταν μεταξύ άλλων στη σχέση του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ με τη Δήμητρα Λιάνη, η οποία αργότερα έγινε η τρίτη σύζυγός του.

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Η Δήμητρα Λιάνη είχε κληθεί να απαντήσει δημόσια σε όσα γράφονταν για εκείνη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εκδοχή που παρουσιαζόταν στο βιβλίο.

Δήμητρα Λιάνη: «Δεν το έχω διαβάσει και ούτε πρόκειται ποτέ μου»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Δήμητρα Λιάνη είχε δηλώσει ότι δεν είχε διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, αλλά μόνο αποσπάσματα που είχαν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

«Όσον αφορά στο βιβλίο της Μαργαρίτας, δεν το έχω διαβάσει και ούτε πρόκειται ποτέ μου. Έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα στο Ίντερνετ, εντελώς αναληθή και κακοήθειες», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια είχε αναφερθεί και σε ένα ταξίδι της στην Αφρική και τις Σεϋχέλλες, διαψεύδοντας ότι είχε θέσει κάποιο τελεσίγραφο στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Όπως είχε υποστηρίξει, ο τότε πρωθυπουργός βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση και η ίδια αποφάσισε να απομακρυνθεί για λίγες ημέρες, προκειμένου να του αφήσει χρόνο να σκεφτεί.

Τι είχε πει για την αρχή της σχέσης τους

Η Δήμητρα Λιάνη είχε αναφερθεί και στο πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, απορρίπτοντας την εικόνα ότι ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση.

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«Δεν τολμάς να τα ρίξεις στον Ανδρέα. Δεν ήμουν τέτοιου είδους γυναίκα. Δεν τα έριξα ποτέ σε κανέναν άνδρα στη ζωή μου», είχε δηλώσει.

Σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, το ενδιαφέρον είχε ξεκινήσει από τον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίο είχε πει ότι την είχε «βάλει για χρόνια στο μάτι».

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Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε και άλλη γυναίκα στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου, την οποία είχε περιγράψει ως επώνυμη, μελαχρινή και σύζυγο βιομηχάνου, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα και ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.

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Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με το διαζύγιο να εκδίδεται το 1989. Την ίδια χρονιά ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε τη Δήμητρα Λιάνη.

Πολλά χρόνια αργότερα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου επέλεξε μέσα από το βιβλίο της να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τη ζωή δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, την πολιτική, τον γάμο τους και τα γεγονότα που οδήγησαν στην οριστική ρήξη.