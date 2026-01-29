Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του – “Συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα”

Πολύ δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος πέθανε η πολυαγαπημένη του μητέρα.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram:

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής μίλησε για το δυσάρεστο γεγονός και στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του. Ο ίδιος απουσίαζε από την εκπομπή και μίλησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του.

Όπως είπε, η μητέρα του πέθανε, ύστερα από δύο χρόνια που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Ησύχασε η ψυχή της. Εϊναι μεγάλη η απώλεια για μένα, ήταν η μάνα μου», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι θα πάει στη Χαλκιδική, όπου ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρας του να ταφεί.

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στο Facebook και ο αδελφός του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

«Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», έγραψε, με τους διαδικτυακούς του «φίλους» να του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.