Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αναπάντεχη συνάντηση με τον Αμερικανό ηθοποιό, Harvey Keitel 

Μια ιδιαίτερη και απρόσμενη συνάντηση είχε πριν από λίγες ημέρες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον κορυφαίο Αμερικανό ηθοποιό Χάρβεϊ Καϊτέλ.

Ο γνωστός παρουσιαστής συνάντησε τυχαία τον χολιγουντιανό σταρ, του οποίου την καλλιτεχνική πορεία θαυμάζει διαχρονικά.

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Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας τους, στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ελλάδα, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος, καθώς και η Φλώρινα, περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο του δημιουργού, όπου ο Καϊτέλ είχε βρεθεί στο παρελθόν για τα γυρίσματα της ταινίας «Το Βλέμμα του Οδυσσέα».

Το συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τα θερμά λόγια του ηθοποιού προς τη χώρα μας, ενώ δεν παρέλειψε να εξαίρει και την παρουσία της συζύγου του.

«Απίστευτο να πηγαίνεις να αφήσεις τις βαλίτσες σου και να είναι δίπλα σου ο αγαπημένος σου ηθοποιός. Ένας ζωντανός μύθος.

Ο Harvey Keitel… Μιλήσαμε (όσο μπόρεσα, φαινόταν ότι καταλάβαινε γιατί μου απαντούσε) για την Ελλάδα, για τον Αγγελόπουλο και την Φλώρινα…Μου είπε πόσο λατρεύει την χώρα μας, με συγκίνησε πολύ και η σύζυγός του, υπέροχη…», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και καταξιωμένους ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, με μια λαμπρή καριέρα που μετρά περισσότερο από μισό αιώνα επιτυχιών.