Δανάη Παππά: “Έχω αρχίσει και θέτω καλύτερα όρια” – Ο τραυματισμός στο πόδι και οι σκέψεις της για τη μητρότητα 

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Δανάη Παππά στο «The 2night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιουνίου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο ατύχημα που την ταλαιπώρησε αλλά και στις σκέψεις που περνούν από το μυαλό της, για τη δημιουργία οικογένειας, ενώ ανέφερε ότι βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της.

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Υπενθυμίζεται ότι, στα τέλη Απριλίου, η Δανάη Παππά είχε ατύχημα που την ανάγκασε να μετακινείται για ένα διάστημα με πατερίτσες. Στο πόδι της τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας (μπότα). Παρά τον τραυματισμό της, επέστρεψε κανονικά στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Στραβοπάτησα σε ίσιο δρόμο με flat παπούτσι και έσπασα το πόδι μου. Για δύο μήνες πήγαινα στα γυρίσματα του “Άγιου Έρωτα” με πατερίτσες. Πονούσε και είναι ένα σημείο που δεν αιματώνεται και έπρεπε να κάνω αντιπηκτικές ενέσεις. Είμαι φοβισμένη. Ήταν ένα ακόμη εμπόδιο στη δουλειά μας. Πιστεύω στο μάτι», ανέφερε αρχικά η Δανάη Παππά.

Για τα πράγματα που αποφάσισε να αλλάξει στη ζωή της υπογράμμισε: «Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θέτω καλύτερα όρια και είμαι πιο ξεκάθαρη. Αυτό με ξεκουράζει. Δεν λέω “ναι” σε όλα και δεν επιτρέπω καταστάσεις που με κάνουν να νιώθω άβολα».

«Εγώ, μετά από σκέψη και ανάλυση με τον εαυτό μου, νιώθω καλύτερα. Σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο καιρό είμαι στο χώρο, αλλά έχει να κάνει με εμένα, ότι δεν είμαι εντάξει με κάποιες καταστάσεις και θέλω να είμαι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα. Μπαίνω μπροστά και είτε υπερασπίζομαι τα θέλω μου είτε συναδέλφους. Παίρνω θέση στα πράγματα. Παλιότερα τα άφηνα τα πράγματα να κυλάνε», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη δική της οικογένεια, η Δανάη Παππά εξομολογήθηκε: «Μου αρέσει το κομμάτι της οικογένειας. Παλαιότερα σκεφτόμουν πιο έντονα την δημιουργία οικογένειας. Τώρα εστιάζω στους φίλους μου και στις σχέσεις που έχω στη ζωή μου. Στο παρελθόν, νιώθω ότι δεν κοίταγα εμένα και πραγματικά δεν ήμουν έτοιμη για να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Τώρα που το κατάλαβα, δουλεύω πιο πολύ με εμένα, για να είμαι έτοιμη όταν θα θελήσω ή θα έρθει η στιγμή».